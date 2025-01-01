Війська НАТО в очікуванні автономних машин від Iveco

Трирічний контракт спрямований на інтеграцію безпілотних наземних транспортних засобів (БНТ) та автономних повітряних систем (АПС), з'єднаних через сумісну та розподілену систему командування та управління. Новину озвучив trasportoeuropa.it.

Мова поки йде про експериментальні розгортання, що проводяться за безпосередньої участі національних та союзних збройних сил, зокрема італійської армії та інших підрозділів НАТО. В основі розробок обумовлено такі операції, як логістичне поповнення запасів, передова медична евакуація, розвідка ліній зв'язку та місії ISTAR (спостереження, виявлення цілей та розвідка).

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Проєкт враховує взаємодію європейських технологічних компаній LEM, Siralab та Rebel Alliance, які спеціалізуються на інноваційних рішеннях для прикладної робототехніки в оперативних контекстах. Ключові технології, що вже проходять випробування, включають Viking, автономний наземний транспортний засіб наступного покоління.

В роботі також та легкий багатоцільовий транспортний засіб (LMV OU) – універсальна платформа, яку можна розгортати в ручному, дистанційному або повністю автономному режимах до різних місій завдяки низці взаємозамінних платформ.

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Як зазначають менеджери Iveco, основою проєкту є розробка сумісної та розподіленої архітектури командування та управління, здатної одночасно координувати кілька автономних систем у динамічних операційних середовищах. Головна мета – зниження ризиків для особового складу.