Компания Volkswagen вводит в комплектацию своих новых моделей систему предотвращения аварии при открытии дверей. Система помощи может предупреждать водителя и пассажиров о приближении участников дорожного движения к припаркованному авто сзади.

Одной из основных задач системы является выявление велосипедистов, которых часто не замечают при открывании дверей автомобиля. Кроме дверей водителя и переднего пассажира, система предупреждения о выходе также обеспечивает защиту задних дверей.

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Эта система будет доступна на моделях ID.7, Passat, Tiguan в стандартных комплектациях, и также может быть опционально установлена в моделях Golf ID.4 и ID.5. Система будет сканировать пространство позади авто с помощью датчиков, которые расположены слева и справа в бампере, и предупреждать об опасности еще до того, как ручка открывания дверей будет нажата.

Если же пассажиры или водитель проигнорируют предупредительный сигнал с помощью светодиодов и попытаются открыть двери – авто заблокирует их на короткий промежуток времени. Однако опция задержки дверей будет доступна на моделях только с электронными замками (пока такие замки имеют только ID.7, ID.4, ID.5).

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Если двери были открыты еще до того, как появилась опасность, авто подаст предупредительный сигнал. Кроме того, вспомогательная система остается активной в течение трех минут после того, как Volkswagen был припаркован, чтобы охватить всех пассажиров, которые выходят из автомобиля.

Первой моделью Volkswagen, которую оснастили похожей системой, был нынешний Golf, где используются те же функции, как и опционально устанавливаемые в ID.4 и ID.5. Однако, механические дверные замки в Golf, исключают опцию дополнительной задержки открытия дверей.