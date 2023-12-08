Компанія Volkswagen запроваджує в комплектацію своїх нових моделей систему запобігання аварії під час відкриття дверей. Система допомоги може попереджати водія і пасажирів про наближення учасників дорожнього руху до припаркованого авто ззаду.

Однією з основних задач системи є виявлення велосипедистів, яких часто не помічають при відчиненні дверей автомобіля. Окрім дверей водія та переднього пасажира, система попередження про вихід також забезпечує захист задніх дверей.

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Ця система буде доступною на моделях ID.7, Passat, Tiguan у стандартних комплектаціях, і також може бути опціонально встановлена у моделях Golf ID.4 та ID.5. Система скануватиме простір позаду авто за допомогою датчиків, які розташовані ліворуч і праворуч у бампері, і попереджатиме про небезпеку ще до того, як ручка відкривання дверей буде натиснута.

Якщо ж пасажири чи водій проігнорують попереджувальний сигнал за допомогою світлодіодів і спробують відчинити двері – авто заблокує їх на короткий проміжок часу. Проте опція затримки дверей буде доступна на моделях лише з електронними замками (наразі такі замки мають лише ID.7, ID.4, ID.5).

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Якщо дверцята були відчинені ще до того, як з’явилась небезпека, авто подасть попереджувальний сигнал. Крім того, допоміжна система залишається активною протягом трьох хвилин після того, як Volkswagen був припаркований, щоб охопити всіх пасажирів, які виходять з автомобіля.

Першою моделлю Volkswagen, яка була оснащена схожою системою, був теперішній Golf, який використовує аналогічні функції, що опціонально встановлюються в ID.4 та ID.5. Однак, механічні дверні замки в Golf, виключають опцію додаткової затримки відкриття дверей.