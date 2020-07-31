Появились дизайнерские эскизы и отдельные подробности о спецверсии Caddy, приспособленной к путешествиям.

Мини-кемпер на базе Caddy нового поколения немецкий производитель представит в сентябре.

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Caddy Mini-Camper станет "младшим братом" большого кемпера – California, построенного на базе Multivan. Приспособленный для ночлега Caddy получит кровать длиной 2 м, которая укладывается поверх сложенных сидений. Для размещения больше двух лиц, предусмотрена фирменная туннельная палатка, которая крепится к открытой задней двери.

Туристический Caddy можно будет заказать с дополнительными "аксессуарами", например, складывающимся выносным столиком и парой стульчиков для пикника. Еще одной особенностью мини-кемпера станет стеклянная панорамная крыша площадью 1,4 м2.

О доступных силовых агрегатах для новинки ничего не сообщается, хотя вряд ли он получит что-то отличное, от стандартного выбора моторов: 2-литровых турбодизелей (77-122 л.с.) и бензинового полуторалитрового двигателя на 116 сил.

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