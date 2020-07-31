З'явились дизайнерські ескізи і окремі подробиці про спецверсію Caddy, пристосовану до мандрів.

Міні-кемпер на базі Caddy нового покоління німецький виробник представить у вересні.

Дивіться також: Електричних Hummer буде два: відео

Caddy Mini-Camper стане “молодшим братом” більшого кемпера – California, побудованого на базі Multivan. Пристосований для ночівлі Caddy отримає ліжко довжиною 2 м, котре укладається поверх складених сидінь. Для розміщення більше двох осіб, передбачена фірмова тунельна палатка, яка кріпиться до відкритих задніх дверях.

Туристичний Caddy також можна буде замовити з додатковими “аксесуарами”, наприклад, складаним виносним столиком та парою стільчиків для пікніка. Ще однією особливістю міні-кемпера стане скляний панорамний дах площею 1,4 м2.



Про доступні силові агрегати для новинки нічого не повідомляється, хоча навряд чи він отримає щось відмінне, від стандартного вибору моторів: 2-літрових турбодизелів (77-122 к.с.) та бензинового півторалітрового двигуна на 116 сил.

Дивіться також: 20 кінських сил і 999 ньютон-метрів: у Німеччині представили модульний електрокар-трансформер