Volkswagen готовит новую версию GTI для ID3

На Мюнхенском автосалоне 2023 года компания Volkswagen подтвердила, что название GTI не исчезнет после перехода бренда на электромобили. Тогда же немецкий автопроизводитель представил концепт ID.GTI, который был предварительным просмотром будущей ID.2 GTI.

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Однако, как пишет Carscooops, есть признаки того, что следующим на очереди будет ID.3 GTI. Новая версия будет расположена выше ID.3 GTX Performance, который оснащен аккумуляторной батареей емкостью 79 кВт-ч и электродвигателем мощностью 326 л.с. и 545 Нм крутящего момента.

Такая конфигурация позволяет хот-хэтчу разгоняться от 0 до 100 км/ч за 5,7 секунды и иметь запас хода по циклу WLTP до 602 км. Сейчас о варианте GTI известно немного, но эксперты что он будет иметь лучшие характеристики, в частности мощность в 340 лошадиных сил и задний привод.

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Кроме того, новый электромотор может сопровождаться значительными модификациями шасси предназначенными для обеспечения еще более маневренного управления. Вероятно, автомобиль будет иметь ряд стилистических черт GTI и адаптивное шасси DCC.