Volkswagen готує нову версію GTI для ID.3

На Мюнхенському автосалоні 2023 року компанія Volkswagen підтвердила, що назва GTI не зникне після переходу бренду на електромобілів. Тоді ж німецький автовиробник представив концепт ID.GTI, який був попереднім переглядом майбутній ID.2 GTI.

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Проте, як пише Carscooops, є ознаки того, що наступним на черзі буде ID.3 GTI. Нова версія буде розташована вище за ID.3 GTX Performance, який оснащений акумуляторною батареєю ємністю 79 кВт-год та електродвигуном потужністю 326 к.с. й 545 Нм крутного моменту.

Така конфігурація дозволяє хот-хетчу розганятися від 0 до 100 км/год за 5,7 секунди та мати запас ходу за циклом WLTP до 602 км. Наразі про варіант GTI відомо небагато, але експерти що він матиме кращі характеристики, зокрема потужність в 340 кінських сил та задній привід.

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Крім того, новий електромотор може супроводжуватися значними модифікаціями шасі призначеними для забезпечення ще більш маневреного керування. Ймовірно, автівка матиме низку стилістичних рис GTI та адаптивне шасі DCC.