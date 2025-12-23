Volkswagen: малолитражные бензиновые авто в Европе обречены, будущее за электромобилями

Генеральный директор Volkswagen Томас Шефер в комментарии Auto Motor und Sport заявил, что такие модели, как Polo, в будущем станут исключительно электрическими. По его словам, разработка нового компактного авто с ДВС, способного соответствовать экологическим нормам, будет стоить слишком дорого, и эти расходы неизбежно лягут на покупателей. В результате такие машины просто потеряют смысл существования на рынке.

Читайте также: Volkswagen раскрыл характеристики ID.Unyx 08

Электрическая замена уже готова

Прямым преемником станет электрический ID.Polo, старт продаж которого ожидается в следующем году - базовая цена составит около €25 000. В 2027 году появится еще более доступная модель - серийная версия ID.EVERY1, ориентирована на ценник около €20 000. Кроме того, Volkswagen готовит компактный электрический кроссовер размера Polo на платформе MEB+.

ДВС еще поживут, но недолго

Volkswagen не планирует инвестировать в новые поколения маленьких бензиновых авто, однако нынешние Polo и T-Cross останутся на рынке еще некоторое время. Бензиновые и электрические версии будут сосуществовать параллельно, пока ДВС окончательно не уйдут из модельной линейки.

Также интересно: ЕС приближается к решению, что может разрешить использование ДВС после 2040 года

Европа все больше переходит на электротягу

Несмотря на разговоры о якобы падении спроса на электромобили, статистика говорит обратное. Доля электрокаров в продажах в ЕС уже достигла 16,4%, а вместе с рынками за пределами Союза - 18,3%. Volkswagen остается лидером в Европе, продав более 1 миллиона автомобилей за первые десять месяцев 2025, и именно доступные новые электромодели должны еще больше усилить его позиции.