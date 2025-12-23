Volkswagen: малолітражні бензинові авто в Європі приречені, майбутнє за електромобілями

Генеральний директор Volkswagen Томас Шефер у коментарі Auto Motor und Sport заявив, що такі моделі, як Polo, у майбутньому стануть виключно електричними. За його словами, розробка нового компактного авто з ДВЗ, здатного відповідати екологічним нормам, коштуватиме занадто дорого, і ці витрати неминуче ляжуть на покупців. У результаті такі машини просто втратять сенс існування на ринку.

Електрична заміна вже готова

Прямим наступником стане електричний ID.Polo, старт продажів якого очікується наступного року — базова ціна складе близько €25 000. У 2027 році з’явиться ще доступніша модель — серійна версія ID.EVERY1, орієнтована на цінник близько €20 000. Крім того, Volkswagen готує компактний електричний кросовер розміру Polo на платформі MEB+.

ДВЗ ще поживуть, але недовго

Volkswagen не планує інвестувати у нові покоління маленьких бензинових авто, однак нинішні Polo та T-Cross залишаться на ринку ще деякий час. Бензинові та електричні версії співіснуватимуть паралельно, доки ДВЗ остаточно не підуть з модельної лінійки.

Європа все більше переходить на електротягу

Попри розмови про нібито падіння попиту на електромобілі, статистика говорить протилежне. Частка електрокарів у продажах у ЄС вже досягла 16,4%, а разом із ринками за межами Союзу — 18,3%. Volkswagen залишається лідером у Європі, продавши понад 1 мільйон автомобілів за перші десять місяців 2025 року, і саме доступні нові електромоделі мають ще більше підсилити його позиції.