Volkswagen розкрив характеристики ID.Unyx 08

Як пише CarNewsChina, ID.Unyx 08 отримає два варіанти батарей. Базова версія має ємність 82,368 кВт-год, тоді як флагманська — 95,04 кВт-год. Залежно від конфігурації, заявлений запас ходу становить 630, 700 або максимальні 730 кілометрів (за CLTC). Такі показники виводять модель у число лідерів сегмента за дальністю поїздок на одному заряді. В основі силової установки — електродвигун потужністю 230 кВт, що еквівалентно 308 к.с., орієнтований на поєднання динаміки та ефективності.

Однією з ключових технічних особливостей ID.Unyx 08 стане 800-вольтова електрична архітектура. Вона дозволяє використовувати надшвидку зарядку, суттєво скорочуючи час відновлення енергії на швидкісних зарядних станціях. Це рішення дедалі частіше застосовується у преміальних електромобілях і підкреслює високий статус новинки.

Новий дизайн у стилі електричних SUV

Зовні ID.Unyx 08 вирізняється сучасним і стримано-агресивним дизайном. Передню частину формують вузькі денні ходові вогні, спрямовані вгору та об’єднані навколо центрального логотипа Volkswagen. Закрита решітка радіатора підкреслює електричну природу моделі, а нижній трапецієподібний повітрозабірник і тонка передня губа додають спортивних ноток. У профіль кросовер отримав подвійну лінію кузова, приховані дверні ручки та кілька варіантів дизайну колісних дисків. Задня частина оформлена стриманіше — з вузькими прямими світлодіодними ліхтарями.

Великі габарити та просторий салон

ID.Unyx 08 має солідні розміри: довжина становить 5000 мм, ширина — 1954 мм, а висота залежно від версії — 1672 або 1688 мм. Колісна база у 3030 мм обіцяє просторий салон і високий рівень комфорту для пасажирів. Новинка отримає розширену систему допомоги водієві рівня L2++, яка включає функцію автономного паркування та низку інтелектуальних сценаріїв руху.

Крім того, ID.Unyx 08 оснастять вбудованим AI-помічником, що працює на базі великої мовної моделі. Програмне забезпечення автомобіля підтримуватиме повноцінні бездротові оновлення, які Volkswagen обіцяє надавати безкоштовно для всіх власників.

Частина масштабної електричної стратегії

ID.Unyx 08 є елементом великої стратегії Volkswagen на китайському ринку. За даними Volkswagen China, до 2027 року компанія планує випустити понад 20 електрифікованих інтелектуальних моделей. До 2030 року кількість повністю електричних автомобілів у лінійці має зрости приблизно до 30 моделей, охопивши ключові сегменти ринку. Більше інформації про серійну версію ID.Unyx 08 оголосять найближчим часом.