Volkswagen раскрыл характеристики IDUnyx 08

Как пишет CarNewsChina, ID.Unyx 08 получит два варианта батарей. Базовая версия имеет емкость 82,368 кВт-ч, тогда как флагманская - 95,04 кВт-ч. В зависимости от конфигурации, заявленный запас хода составляет 630, 700 или максимальные 730 километров (по CLTC). Такие показатели выводят модель в число лидеров сегмента по дальности поездок на одном заряде. В основе силовой установки - электродвигатель мощностью 230 кВт, что эквивалентно 308 л.с., ориентирован на сочетание динамики и эффективности.

Читайте также: Как выглядит новый электрический внедорожник Volkswagen для Китая

Одной из ключевых технических особенностей ID.Unyx 08 станет 800-вольтовая электрическая архитектура. Она позволяет использовать сверхбыструю зарядку, существенно сокращая время восстановления энергии на скоростных зарядных станциях. Это решение все чаще применяется в премиальных электромобилях и подчеркивает высокий статус новинки.

Новый дизайн в стиле электрических SUV

Внешне ID.Unyx 08 отличается современным и сдержанно-агрессивным дизайном. Переднюю часть формируют узкие дневные ходовые огни, направленные вверх и объединенные вокруг центрального логотипа Volkswagen. Закрытая решетка радиатора подчеркивает электрическую природу модели, а нижний трапециевидный воздухозаборник и тонкая передняя губа добавляют спортивных ноток. В профиль кроссовер получил двойную линию кузова, скрытые дверные ручки и несколько вариантов дизайна колесных дисков. Задняя часть оформлена более сдержанно - с узкими прямыми светодиодными фонарями.

Большие габариты и просторный салон

ID.Unyx 08 имеет солидные размеры: длина составляет 5000 мм, ширина - 1954 мм, а высота в зависимости от версии - 1672 или 1688 мм. Колесная база в 3030 мм обещает просторный салон и высокий уровень комфорта для пассажиров. Новинка получит расширенную систему помощи водителю уровня L2++, которая включает функцию автономной парковки и ряд интеллектуальных сценариев движения.

Кроме того, ID.Unyx 08 оснастят встроенным AI-помощником, работающим на базе большой языковой модели. Программное обеспечение автомобиля будет поддерживать полноценные беспроводные обновления, которые Volkswagen обещает предоставлять бесплатно для всех владельцев.

Также интересно: Почему сенсорные экраны в современных автомобилях опасны для водителей: исследование

Часть масштабной электрической стратегии

ID.Unyx 08 является элементом большой стратегии Volkswagen на китайском рынке. По данным Volkswagen China, к 2027 году компания планирует выпустить более 20 электрифицированных интеллектуальных моделей. К 2030 году количество полностью электрических автомобилей в линейке должно вырасти примерно до 30 моделей, охватив ключевые сегменты рынка. Больше информации о серийной версии ID.Unyx 08 будет объявлено в ближайшее время.