Почему сенсорные экраны в современных автомобилях опасны для водителей: исследование

За последние 20 лет автомобильные салоны кардинально изменились. Те функции, что когда-то включались нажатием одной кнопки, теперь спрятаны глубоко в меню. Бренды вроде Tesla сделали из больших сенсорных панелей настоящий стандарт, а другие производители массово подхватили эту тенденцию.

Читайте также: Новый электрический Mercedes-Benz GLC получил гигантскую решетку радиатора и "телевизор" в салоне

Однако, как сообщает Carscoops, исследование, проведенное Вашингтонским университетом в сотрудничестве с Toyota Research Institute, доказывает: ориентированный на экраны минималистичный дизайн имеет серьезные побочные последствия.

Исследование, говорящее языком цифр

Работа под названием “Touchscreens on the Move” была представлена на симпозиуме ACM в сентябре 2025 года. В ней 16 водителей проходили испытания в высокоточном симуляторе городского движения. За ними наблюдали системы отслеживания глаз, измеряли реакции организма, движения рук, уровень стресса и точность выполнения действий.

Участникам поручили выполнять обычные задачи: менять музыку, взаимодействовать с сообщениями, пользоваться мультимедиа и меню климат-контроля, то есть именно то, что большинство водителей делает на ходу. Результат оказался показательным.

Когда водители работали с сенсорным экраном, их точность и скорость управления системой снижалась более чем на 58%, а отклонение от полосы движения возрастало более чем на 40%. Иными словами - водители хуже управляли автомобилем и одновременно хуже пользовались экраном.

Также интересно: Сколько сэкономил Украине "транспортный безвиз": исследование

Проблема не только в руках

Исследователи отмечают: сенсорный экран забирает не только внимание глаз и рук - он истощает когнитивные ресурсы. Расширение зрачков и электродермальная активность показали значительный рост умственной нагрузки, даже при выполнении простых задач. То, что раньше выполнялось интуитивным движением пальцев по кнопке, теперь требует сознательного поиска, навигации меню и дополнительной концентрации.

Есть ли выход?

Простое возвращение кнопок вряд ли произойдет массово - экраны дешевле в производстве, легче в интеграции и выглядят современно. Однако исследование предлагает несколько путей улучшения:

уменьшение количества меню и сокращение шагов к важным функциям;

постоянные “быстрые” элементы доступа к ключевым настройкам;

большие интерактивные элементы и интерфейсы, адаптированы под движение;

системы, способные распознавать повышенную когнитивную нагрузку водителя и ограничивать сложные функции.

Ключевой вывод прост: интерфейсы нужно проектировать не под фантазии дизайнеров, а под реальное поведение людей в движении.

Читайте также: Ford Fusion на аукционах США уже продают дешевле iPhone: актуальные цены и динамика

Вывод

Сенсорные экраны - это удобно, модно и выгодно для автопроизводителей. Но новое исследование четко показывает: за эту “цифровую красоту” платят водители, их концентрация и безопасность. И если индустрия не пересмотрит подход, самая большая угроза в современных авто может оказаться не скорость и не мощность - а блестящий черный экран на центральной консоли.