Сколько сэкономил Украине "транспортный безвиз": исследование

Такой вывод сделан ведущим ученым Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ) Ириной Коссе в ходе панельной дискуссии "Торговля Украина-ЕС: между доступом к рынку и интеграцией правил".

По словам эксперта, украинский бизнес существенно выиграл в этой ситуации, поскольку получил прогнозируемость маршрутов, уменьшение административных задержек и эффективное планирование автопарка.

Автотранспорт подхватил грузовые потоки, что в большинстве случаев были потеряны морскими путями. Автомагистральные перевозки стали ключевым каналом для 63% торговли с ЕС.

Украинские перевозки пошли в плюс

Статистика показывает, что только в 2024 году автомобильным транспортом было перевезено 45% украинского экспорта в ЕС ($11,1 млрд) и получено 75% импорта ($26,9 млрд).

"Автомобильный маршрут стал опорным каналом для товаров высокой стоимости и товаров, чувствительных к времени. Это различные комплектующие, товары широкого потребления, FMCG, топливо и тому подобное. В 2024 году стоимость автоторговли с ЕС составила $38 млрд, что на 20% больше, чем в 2021 году", – сказала Ирина Коссе.

Значение "транспортного безвиза" для украинской экономики колоссальное. Это – действенная поддержка торговли в условиях войны и помощь преодолеть "потолок" разрешений на границе.

Кумулятивных потерь удалось избежать

Эксперты украинского Института экономических исследований совместно с коллегами GET посчитали, что отсутствие этого режима могло бы привести к кумулятивным потерям в $13,3–26 млрд в 2022–2024 годах.

"Режим будет работать до тех пор, пока мы не дадим оснований для срабатывания сейфгард-тормоза. Стоимость ошибки – это миллиарды нашего экспортно-импортного потока", – предупредила Ирина Коссе.

Ключевые параметры продленного режима "транспортного безвиза":

каботаж в ЕС запрещен, а крострейд вне соглашения регулируется отдельными нормами;

водитель должен иметь полный пакет документов (CMR, приказ, инвойсы, страхование, подтверждение "порожняка") и специальную наклейку;

без разрешений работает транспорт класса Euro 5 и выше;

сохраняется "защитная оговорка" – любая страна ЕС может временно приостановить действие режима на своей территории в случае серьезных дисбалансов.

До нынешнего времени ни одно государство-член ЕС не применило "защитную оговорку". Но сам факт наличия такого механизма означает, что любые злоупотребления или массовые нарушения правил повышают риск точечных ограничений.

Украина в статусе честного перевозчика

Впереди немало вызовов. По словам эксперта, новые грузовики должны быть оборудованы смарт-тахографами, которые будут проверять на границе.

Графическая модель положительного влияния "транспортного безвиза" для украинской экономики по разным сценариям. Инфографика: ИЭД/GET

Украина также введет стандарты ЕС по деловой репутации перевозчика и квалификации менеджеров-управителей. .

Не только "транспортный безвиз"

Пропускная способность как на границе, так и по дороге к ней с обеих сторон растет. Первый польский автобан уже доходит до пункта Краковец–Корчова. Также Польша строит еще два автобана до пунктов Ягодин и Рава-Русская.

С украинской стороны строится хорошая дорога до Ягодина. Там трасса будет доведена до категории скоростного шоссе с четырьмя полосами движения.

Идет реконструкция на автомагистралях к другим пунктам пропуска. В перспективе – автобан от Львова до Краковца.