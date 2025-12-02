Сколько сэкономил Украине "транспортный безвиз": исследование

ФОТО: Коллаж Авто24|
Экономический эффект от внедрения "транспортного безвиза" вылился Украине в десятки миллиардов долларов
Такой вывод сделан ведущим ученым Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ) Ириной Коссе в ходе панельной дискуссии "Торговля Украина-ЕС: между доступом к рынку и интеграцией правил".
По словам эксперта, украинский бизнес существенно выиграл в этой ситуации, поскольку получил прогнозируемость маршрутов, уменьшение административных задержек и эффективное планирование автопарка.
Читайте также Новый "транспортный безвиз" будет действовать до весны 2027 года
Автотранспорт подхватил грузовые потоки, что в большинстве случаев были потеряны морскими путями. Автомагистральные перевозки стали ключевым каналом для 63% торговли с ЕС.
Украинские перевозки пошли в плюс
Статистика показывает, что только в 2024 году автомобильным транспортом было перевезено 45% украинского экспорта в ЕС ($11,1 млрд) и получено 75% импорта ($26,9 млрд).
"Автомобильный маршрут стал опорным каналом для товаров высокой стоимости и товаров, чувствительных к времени. Это различные комплектующие, товары широкого потребления, FMCG, топливо и тому подобное. В 2024 году стоимость автоторговли с ЕС составила $38 млрд, что на 20% больше, чем в 2021 году", – сказала Ирина Коссе.
Значение "транспортного безвиза" для украинской экономики колоссальное. Это – действенная поддержка торговли в условиях войны и помощь преодолеть "потолок" разрешений на границе.
Читайте также Евросоюз продлил Украине "транспортный безвиз"
Кумулятивных потерь удалось избежать
Эксперты украинского Института экономических исследований совместно с коллегами GET посчитали, что отсутствие этого режима могло бы привести к кумулятивным потерям в $13,3–26 млрд в 2022–2024 годах.
"Режим будет работать до тех пор, пока мы не дадим оснований для срабатывания сейфгард-тормоза. Стоимость ошибки – это миллиарды нашего экспортно-импортного потока", – предупредила Ирина Коссе.
Ключевые параметры продленного режима "транспортного безвиза":
- каботаж в ЕС запрещен, а крострейд вне соглашения регулируется отдельными нормами;
- водитель должен иметь полный пакет документов (CMR, приказ, инвойсы, страхование, подтверждение "порожняка") и специальную наклейку;
- без разрешений работает транспорт класса Euro 5 и выше;
- сохраняется "защитная оговорка" – любая страна ЕС может временно приостановить действие режима на своей территории в случае серьезных дисбалансов.
Читайте также Встранские перевозчики должны будут ездить с новой наклейкой: какая она и зачем
До нынешнего времени ни одно государство-член ЕС не применило "защитную оговорку". Но сам факт наличия такого механизма означает, что любые злоупотребления или массовые нарушения правил повышают риск точечных ограничений.
Украина в статусе честного перевозчика
Впереди немало вызовов. По словам эксперта, новые грузовики должны быть оборудованы смарт-тахографами, которые будут проверять на границе.
Графическая модель положительного влияния "транспортного безвиза" для украинской экономики по разным сценариям. Инфографика: ИЭД/GET
Украина также введет стандарты ЕС по деловой репутации перевозчика и квалификации менеджеров-управителей. .
Не только "транспортный безвиз"
Пропускная способность как на границе, так и по дороге к ней с обеих сторон растет. Первый польский автобан уже доходит до пункта Краковец–Корчова. Также Польша строит еще два автобана до пунктов Ягодин и Рава-Русская.
Читайте также Транспортный безвиз по объему экспорта вырос на 5%
С украинской стороны строится хорошая дорога до Ягодина. Там трасса будет доведена до категории скоростного шоссе с четырьмя полосами движения.
Идет реконструкция на автомагистралях к другим пунктам пропуска. В перспективе – автобан от Львова до Краковца.