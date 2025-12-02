Скільки заощадив Україні "транспортний безвіз": дослідження

ФОТО: Колаж Авто24|
Економічний ефект від впровадження "транспортного безвізу" вилився Україні у десятки мільярдів доларів
Такий висновок зроблено провідним науковцем Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) Іриною Коссе в ході панельної дискусії "Торгівля Україна-ЄС: між доступом до ринку та інтеграцією правил".
За словами експерта, український бізнес суттєво виграв у цій ситуації, оскільки отримав прогнозованість маршрутів, зменшення адміністративних затримок і ефективніше планування автопарку.
Читайте також Новий "транспортний безвіз" діятиме до весни 2027 року
Автотранспорт підхопив вантажні потоки, що у більшості випадків були втрачені морськими шляхами. Автомагістральні перевезення стали ключовим каналом для 63% торгівлі з ЄС.
Українські перевезення пішли в плюс
Статистика показує, що тільки у 2024 році автомобільним транспортом було перевезено 45% українського експорту до ЄС ($11,1 млрд) і отримано 75% імпорту ($26,9 млрд).
"Автомобільний маршрут став опорним каналом для товарів високої вартості та товарів, чутливих до часу. Це різні комплектуючі, товари широкого вжитку, FMCG, пальне тощо. У 2024 році вартість автоторгівлі з ЄС склала $38 млрд, що на 20% більше, ніж у 2021 році", – сказала Ірина Коссе.
Значення "транспортний безвізу" для української економіки колосальне. Це – дієва підтримка торгівлі в умовах війни та допомога подолати "стелю" дозволів на кордоні.
Читайте також Євросоюз продовжив Україні "транспортний безвіз"
Кумулятивних втрат уникнуто
Експерти українського Інституту економічних досліджень спільно з колегами GET порахували, що відсутність цього режиму могло б призвести до кумулятивних втрат у $13,3–26 млрд у 2022–2024 роках.
"Режим працюватиме доти, поки ми не дамо підстав для спрацювання сейфгард-гальма. Вартість помилки – це мільярди нашого експортно-імпортного потоку", – попередила Ірина Коссе.
Ключові параметри продовженого режиму "транспортного безвізу":
- каботаж у ЄС заборонений, а крострейд поза угодою регулюється окремими нормами;
- водій має мати повний пакет документів (CMR, наказ, інвойси, страхування, підтвердження "порожняка") і спеціальну наліпку;
- без дозволів працює транспорт класу Euro 5 і вище;
- зберігається "захисне застереження" – будь-яка країна ЄС може тимчасово призупинити дію режиму на своїй території у разі серйозних дисбалансів.
Читайте також Українські перевізники повинні будуть їздити з новою наліпкою: яка вона і навіщо
До нинішнього часу жодна держава-член ЄС не застосувала "захисне застереження". Але сам факт наявності такого механізму означає, що будь-які зловживання або масові порушення правил підвищують ризик точкових обмежень.
Україна у статусі чесного перевізника
Попереду чимало викликів. За словами експертки, нові вантажівки мають бути обладнані смарт-тахографами, які перевірятимуть на кордоні.
Графічна модель позитивного впливу "транспортного безвізу" для української економіки за різними сценаріями. Інфографіка: ІЕД/GET
Україна також запровадить стандарти ЄС щодо ділової репутації перевізника та кваліфікації менеджерів-управителів. .
Не лише "транспортний безвіз"
Пропускна здатність як на кордоні, так і по дорозі до нього з обох сторін зростає. Перший польський автобан вже доходить до пункту Краківець–Корчова. Також Польща будує ще два автобани до пунктів Ягодин і Рава-Руська.
Читайте також Транспортний безвіз за обсягом експорту зріс на 5%
З українського боку будується гарна дорога до Ягодина. Там траса буде доведено до категорії швидкісного шосе з чотирма смугами руху.
Йде реконструкція на автомагістралях до інших пунктів пропуску. В перспективі – автобан від Львова до Краківця.