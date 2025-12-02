Скільки заощадив Україні "транспортний безвіз": дослідження

Такий висновок зроблено провідним науковцем Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) Іриною Коссе в ході панельної дискусії "Торгівля Україна-ЄС: між доступом до ринку та інтеграцією правил".

За словами експерта, український бізнес суттєво виграв у цій ситуації, оскільки отримав прогнозованість маршрутів, зменшення адміністративних затримок і ефективніше планування автопарку.

Читайте також Новий "транспортний безвіз" діятиме до весни 2027 року

Автотранспорт підхопив вантажні потоки, що у більшості випадків були втрачені морськими шляхами. Автомагістральні перевезення стали ключовим каналом для 63% торгівлі з ЄС.

Українські перевезення пішли в плюс

Статистика показує, що тільки у 2024 році автомобільним транспортом було перевезено 45% українського експорту до ЄС ($11,1 млрд) і отримано 75% імпорту ($26,9 млрд).

"Автомобільний маршрут став опорним каналом для товарів високої вартості та товарів, чутливих до часу. Це різні комплектуючі, товари широкого вжитку, FMCG, пальне тощо. У 2024 році вартість автоторгівлі з ЄС склала $38 млрд, що на 20% більше, ніж у 2021 році", – сказала Ірина Коссе.

Значення "транспортний безвізу" для української економіки колосальне. Це – дієва підтримка торгівлі в умовах війни та допомога подолати "стелю" дозволів на кордоні.

Читайте також Євросоюз продовжив Україні "транспортний безвіз"

Кумулятивних втрат уникнуто

Експерти українського Інституту економічних досліджень спільно з колегами GET порахували, що відсутність цього режиму могло б призвести до кумулятивних втрат у $13,3–26 млрд у 2022–2024 роках.

"Режим працюватиме доти, поки ми не дамо підстав для спрацювання сейфгард-гальма. Вартість помилки – це мільярди нашого експортно-імпортного потоку", – попередила Ірина Коссе.

Ключові параметри продовженого режиму "транспортного безвізу":

каботаж у ЄС заборонений, а крострейд поза угодою регулюється окремими нормами;

водій має мати повний пакет документів (CMR, наказ, інвойси, страхування, підтвердження "порожняка") і спеціальну наліпку;

без дозволів працює транспорт класу Euro 5 і вище;

зберігається "захисне застереження" – будь-яка країна ЄС може тимчасово призупинити дію режиму на своїй території у разі серйозних дисбалансів.

Читайте також Українські перевізники повинні будуть їздити з новою наліпкою: яка вона і навіщо



До нинішнього часу жодна держава-член ЄС не застосувала "захисне застереження". Але сам факт наявності такого механізму означає, що будь-які зловживання або масові порушення правил підвищують ризик точкових обмежень.

Україна у статусі чесного перевізника

Попереду чимало викликів. За словами експертки, нові вантажівки мають бути обладнані смарт-тахографами, які перевірятимуть на кордоні.

Графічна модель позитивного впливу "транспортного безвізу" для української економіки за різними сценаріями. Інфографіка: ІЕД/GET

Україна також запровадить стандарти ЄС щодо ділової репутації перевізника та кваліфікації менеджерів-управителів. .

Не лише "транспортний безвіз"

Пропускна здатність як на кордоні, так і по дорозі до нього з обох сторін зростає. Перший польський автобан вже доходить до пункту Краківець–Корчова. Також Польща будує ще два автобани до пунктів Ягодин і Рава-Руська.

Читайте також Транспортний безвіз за обсягом експорту зріс на 5%

З українського боку будується гарна дорога до Ягодина. Там траса буде доведено до категорії швидкісного шосе з чотирма смугами руху.

Йде реконструкція на автомагістралях до інших пунктів пропуску. В перспективі – автобан від Львова до Краківця.