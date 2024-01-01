Volkswagen поделился тизерными изображениями нового Transporter PanAmericana

Volkswagen представил седьмое поколение минивэна Multivan в 2022 году в версии с ДВС и плагин-гибрида, ведь он основан на платформе MQB Evo. Однако, известно, что коммерческий Transporter не будет иметь ничего общего с пассажирской моделью.

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Как передает Autoevolution, новинка будет создана на базе платформы Ford Transit Custom и будет предлагаться с широкой линейкой силовых установок в версиях с дизельными двигателями, мягкого гибрида, PHEV или в качестве электромобиля.

Недавно Volkswagen поделился новыми тизерными изображениями фургона, которые намекают, что компания готовится к официальному дебюту новинки. Поговаривают, что презентация Transporter T7 состоится во второй половине этого года.

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Также компания рассказала, что модель получит флагманскую версию PanAmericana. Она будет иметь уникальный дизайн, светодиодные задние фонари и фары IQ.Light и 19-дюймовые колесные диски.

Тизерное изображение стандартного Volkswagen Transporter T7 (Источник: Volkswagen)

"С самого начала и на протяжении многих поколений Transporter был прочным и практичным транспортным средством. И он достиг этого в своей самой красивой форме. Вот почему он стал иконой. Теперь, с нашим седьмым Transporter, нам удалось создать еще один автомобиль, который соответствует именно этим критериям – прочный автомобиль с чрезвычайно эстетичным дизайном. Он безупречно повторяет классическую ДНК, но мы систематически совершенствовали дизайн – как это прекрасно демонстрирует новый PanAmericana", – говорит Альберт Кирзингер, главный конструктор Volkswagen Commercial Vehicles.