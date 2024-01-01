Volkswagen поділився тизерними зображеннями нового Transporter PanAmericana

Volkswagen презентував сьоме покоління мінівена Multivan у 2022 році у версії з ДВЗ та плагін-гібрида, адже він заснований на платформі MQB Evo. Однак, відомо, що комерційний Transporter не матиме нічого спільного з пасажирською моделлю.

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Як передає Autoevolution, новинка буде створена на базі платформи Ford Transit Custom й пропонуватиметься з широкою лінійкою силових установок у версіях з дизельними двигунами, м’якого гібрида, PHEV чи в якості електромобіля.

Нещодавно Volkswagen поділився новими тизерними зображеннями фургона, які натякають, що компанія готується до офіційного дебюту новинки. Подейкують, що презентація Transporter T7 відбудеться в другій половині цього року.

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Також компанія розповіла, що модель отримає флагманську версію PanAmericana. Вона матиме унікальний дизайн, світлодіодні задні ліхтарі й фари IQ.Light та 19-дюймові колісні диски.

Тизерне зображення Volkswagen Transporter T7 (Джерело: Volkswagen)

«Від самого початку та протягом багатьох поколінь Transporter був міцним і практичним транспортним засобом. І він досяг цього у своїй найкрасивішій формі. Ось чому він став іконою. Тепер, з нашим сьомим Transporter, нам вдалося створити ще один автомобіль, який відповідає саме цим критеріям – міцний автомобіль із надзвичайно естетичним дизайном. Він бездоганно повторює класичну ДНК, але ми систематично вдосконалювали дизайн – як це чудово демонструє новий PanAmericana», – каже Альберт Кірзінгер, головний конструктор Volkswagen Commercial Vehicles.