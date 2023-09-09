Концепт VW ID.X Performance должен поразить любителей заряженных авто полным приводом, спортивной подвеской и выразительным внешним видом.

Volkswagen Passat, представленный на автошоу в Мюнхене в начале сентября, может стать последним "Пассатом" с двигателем внутреннего сгорания. На смену ему приходит ID.7, который фанаты марки встретили не слишком тепло. Чтобы изменить ситуацию, производитель из Вользбурга показал заряженную версию DX Performance на фестивале фанатов бренда в Швейцарии.

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Концепт-кар создали на той же модульной платформе MEB от Volkswagen, что и другие электромобили бренда. Внешний вид электрического седана имеет несколько спортивных элементов – передний сплиттер, задний диффузор из карбона. Инженеры увеличили передний свес на 80 миллиметров и снизили спортивную подвеску с особо жесткими пружинами на 60 миллиметров.

Автомобиль оснащен 20-дюймовыми легкосплавными дисками с центральной гайкой и гоночными шинами размера 265. Карбоновое крыло сзади обеспечивает требуемую прижимную силу. Тонированные задние фонари подчеркивают спортивный облик электрического седана.

Пассажиры сидят на карбоновых ковшевидных сиденьях, обеспечивающих оптимальную поддержку даже при динамичном стиле вождения. Красные акценты подчеркивают спортивные характеристики салона.

Полный привод мощностью 411 кВт (558 л.с.) у шоу-кара ID.X Performance Volkswagen состоит из синхронного двигателя на задней оси и дополнительного асинхронного двигателя на передней оси. Преимуществом этого типа привода стала способность к кратковременным перегрузкам и особенно низкие потери сопротивления. Крутящий момент контролируется системой Vehicle Dynamics Manager, которая также управляет работой блокировки дифференциала заднего моста в ID.X Performance. Управление функцией осуществляется на отдельном дисплее с 17-сантиметровой диагональю в центральной консоли.

Энергия привода с двойным двигателем достигается аккумулятором с мощностью зарядки до 200 кВт.