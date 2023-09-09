Концепт VW ID.X Performance повинен вразити поціновувачів заряджених авто повним приводом, спортивною підвіскою та виразним зовнішнім виглядом.

Volkswagen Passat, який представили на автошоу у Мюнхені на початку вересня, може стати останнім “Пассатом” з двигуном внутрішнього згоряння. На заміну йому приходить ID.7, який фанати марки зустріли не надто тепло. Щоб змінити ситуацію, виробниз з Вользбурга показав заряджену версію D.X Performance на зборах фанатів брендів в Швейцарії.

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Концепт-кар створили на ті ж модульній платформі MEB від Volkswagen, що й інші електромобілі бренду. Зовнішній вигляд електричного седану має кілька спортивних елементів – передній спліттер, задній дифузор з карбону. Інженери збільшили передній звис на 80 міліметрів і знизили спортивну підвіску з особливо жорсткими пружинами на 60 міліметрів.

Автомобіль оснащений 20-дюймовими легкосплавними дисками з центральною гайкою і гоночними шинами розміру 265. Карбонове крило ззаду забезпечує необхідну притискну силу. Тоновані задні ліхтарі підкреслюють спортивний вигляд електричного седану.

Пасажири сидять на карбонових ковшеподібних сидіннях, які забезпечують оптимальну підтримку навіть при динамічному стилі водіння. Червоні акценти підкреслюють спортивні характеристики салону.

Повний привід потужністю 411 кВт (558 к.с.) у шоу-карі ID.X Performance Volkswagen складається з синхронного двигуна на задній осі та додатковим асинхронним двигуном на передній осі. Перевагами цього типу приводу є здатність до короткочасних перевантажень і особливо низькі втрати опору. Крутний момент контролюється системою Vehicle Dynamics Manager, який також керує роботою блокування диференціала заднього моста в ID.X Performance. Управління функцією здійснюється на окремому дисплеї з 17-сантиметровою діагоналлю в центральній консолі.

Енергія приводу з подвійним двигуном забезпечується акумулятором з потужністю заряджання до 200 кВт.