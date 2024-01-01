Volkswagen показал пикап Amarok нового поколения

Компания Volkswagen инвестирует 580 миллионов долларов в строительство нового пикапа среднего размера – Amarok следующего поколения на заводе Пачеко в Аргентине. Автомобиль будет разработан специально для южноамериканского рынка.

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В то время как новый Amarok будет разрабатываться в Южной Америке и производиться для местных рынков, существующее производство текущего Amarok в Южной Африке будет сохранено.

Таким образом, Volkswagen будет продолжать обеспечивать поставки автомобилей на международные рынки. Инвестиции в завод Пачеко будут направлены специально на оптимизацию цифровых процессов и внедрение новых технологий, необходимых для производства новой итерации Amarok.

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Томас Шефер, генеральный директор бренда Volkswagen сказал: “Региональный рост и локализация являются важными элементами нашего глобального плана на будущее. Эта инвестиция укрепляет наши позиции в регионе, который является стратегически важным для бренда Volkswagen. Новый Amarok будет разработан, спроектирован и произведен в Южной Америке, для Южной Америки. Это означает, что он будет идеально согласован с конкретными потребностями наших клиентов на этом рынке”.