Volkswagen показав пікап Amarok нового покоління

Компанія Volkswagen інвестує 580 мільйонів доларів в будівництво нового пікапу середнього розміру – Amarok наступного покоління на заводі Пачеко в Аргентині. Автівка буде розроблена спеціально для південноамериканського ринку.

Читайте також: З Фінляндії приїхали ексклюзивні "швидкі" на базі Volkswagen Amarok та Volvo XC90

У той час як новий Amarok розроблятиметься в Південній Америці та вироблятиметься для місцевих ринків, існуюче виробництво поточного Amarok у Південній Африці буде збережено.

Таким чином, Volkswagen продовжуватиме забезпечувати постачання автомобілів на міжнародні ринки. Інвестиції в завод Пачеко будуть спрямовані спеціально на оптимізацію цифрових процесів та впровадження нових технологій, необхідних для виробництва нової ітерації Amarok.

Також цікаво: Porsche SE може повернутись до випуску військової техніки

Томас Шефер, генеральний директор бренду Volkswagen сказав: “Регіональне зростання та локалізація є важливими елементами нашого глобального плану на майбутнє. Ця інвестиція зміцнює наші позиції в регіоні, який є стратегічно важливим для бренду Volkswagen. Новий Amarok буде розроблено, спроектовано та вироблено в Південній Америці, для Південної Америки. Це означає, що він буде ідеально узгоджений із конкретними потребами наших клієнтів на цьому ринку”.