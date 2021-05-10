Почти через три недели после обнародования модернизированного Polo, Volkswagen показал первый официальный тизер Polo GTI 2021 года.

"Горячая" версия субкомпактного хэтчбека будет топовой в своей линейке. Спортивный Рolo будет следовать традиционной рецептуре, с "передным приводом, с высоким крутящим моментом, динамично настроенным спортивным шасси и выразительным дизайном", что поможет ему "выделиться из толпы", по словам производителя.

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Официальный эскиз, опубликованный Volkswagen, демонстрирует горячую стилистику, вдохновленную Golf GTI. Он имеет другой рисунок решетки радиатора по сравнению с обычными вариантами, с красной отделкой в ​​нижней части и эмблемой GTI с правой стороны, а также бампер с двумя противотуманными фарами, окружающих центральный воздухозаборник. Логотип GTI также украшает передние крылья. Боковые юбки кажутся объемными, а спойлер, установленный на крыше, кажется немного больше. Скорее всего, в спортивной версии нового Polo будут особые комплекты колес и цвета.

Изображений интерьера нет, но мы знаем, чего ожидать: передние сиденья с дополнительными боковыми поддержками и кожаной обивкой, логотипы GTI на руле и переключатели передач, возможно, пересмотренная графика для информационно-развлекательного экрана и цифровой панели приборов.

Polo GTI 2021, скорее всего, будет иметь более жесткую и низкую подвеску и улучшенные тормоза. Силовой агрегат – двухлитровая "турбочетверка" с отдачей под 200 лошадиных сил.