Майже через три тижні після оприлюднення модернізованого Polo, Volkswagen показав перший офіційний тізер Polo GTI 2021 року.

“Гаряча” версія субкомпактного хетчбека буде топовою у своїй лінійці. Спортивний Рolo буде слідувати традиційній рецептурі, із “передным приводом, з високим крутним моментом, динамічно налаштованим спортивним шасі та виразним дизайном”, що допоможе йому “виділитися з натовпу”, за словами виробника.

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Офіційний ескіз, опублікований Volkswagen, демонструє гарячу стилістику, натхненну Golf GTI. Він має інший малюнок решітки радіатора порівняно зі звичайними варіантами, з червоною обробкою в нижній частині та емблемою GTI з правого боку, а також бампер з двома протитуманними фарами, що оточують центральний повітрозабірник. Логотип GTI також прикрашає передні крила. Бічні спідниці здаються об'ємнішими, а спойлер, встановлений на даху, здається трохи більшим. Скоріш за все, у спортивної версії нового Polo будуть особливі комплекти коліс та кольори.

Зображень інтер’єру немає, але ми знаємо, чого очікувати: передні сидіння з додатковими бічними підтримками та шкіряною оббивкою, логотипи GTI на кермі та перемикачі передач та, можливо, переглянута графіка для інформаційно-розважального екрану і цифрової панелі приладів.

Polo GTI 2021, швидше за все, матиме жорсткішу та нижчу підвіску та покращені гальма. Силовий агрегат – дволітрова “турбочетвірка” з віддачею під 200 кінських сил.