В рамках Пекинского автосалона, Volkswagen представил интересный концепт-кар с названием ID.CODE. Предполагается, что шоу-кар задаст дизайнерский стиль и технологический стандарт будущим моделям бренда в Китае.

Концепт был разработан для клиентов Китая. Volkswagen не раскрыл никаких данных о запасе хода электромобиля и его мощность, однако сообщается, что ID.CODE впервые имеет внешние кузовные панели, которые будут функционировать как проекционные экраны.

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На боковом стекле будет отображаться специальный человеческий аватар, который имеет поддержку искусственного интеллекта и сможет общаться с водителем. Также автомобиль имеет систему автономного вождения 4 уровня и предполагается, что водитель сможет развернуть свое сиденье на 180 градусов, чтобы пообщаться с пассажирами на заднем ряду прямо во время движения.

В дополнение, Volkswagen ID.CODE имеет интеллектуальную систему освещения: так называемые "3D глаза", вместе со светодиодным экраном в передней части. Системы активируются, когда водитель приближается к авто, а "3D глаза" наблюдают за движениями водителя.

Volkswagen объявил, что семейство ID в Китае вырастет до 16 моделей к 2030 году. Для этого немецкий автопроизводитель должен в 2027 году ввести линейку ID.UX, которая будет насчитывать 5 электромобилей. Другие автомобили, фактически, будут гибридными версиями уже существующих моделей с ДВС.

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Суббренд ID.UX будет ориентирован на молодежь и будет предлагать совершенно новый дизайн. Первая модель ID.UX должна дебютировать уже в этом году.