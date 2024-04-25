В рамках Пекінського автосалону, Volkswagen презентував цікавий концепт-кар з назвою ID.CODE. Передбачається, що шоу-кар задасть дизайнерський стиль та технологічний стандарт майбутнім моделям бренду в Китаї.

Концепт був розроблений для клієнтів Китаю. Volkswagen не розкрив жодних даних про запас ходу електромобіля та його потужність, однак повідомляється, що ID.CODE вперше має зовнішні кузовні панелі, які функціонуватимуть як проєкційні екрани.

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На боковому склі буде відображатись спеціальний людський аватар, який має підтримку штучного інтелекту й зможе спілкуватись з водієм. Також автомобіль має систему автономного водіння 4 рівня й передбачається, що водій зможе розвернути своє сидіння на 180 градусів, аби поспілкуватись з пасажирами на задньому ряду прямо під час руху.

На додачу, Volkswagen ID.CODE має інтелектуальну систему освітлення: так звані “3D очі”, разом зі світлодіодним екраном в передній частині. Системи активуються, коли водій наближається до авто, а “3D очі” спостерігають за рухами водія.

Volkswagen оголосив, що сімейство ID в Китаї зросте до 16 моделей до 2030 року. Для цього німецький автовиробник має в 2027 році запровадити лінійку ID.UX, яка налічуватиме 5 електромобілів. Інші автомобілі, фактично, будуть гібридними версіями вже існуючих моделей з ДВЗ.

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Суббренд ID.UX буде орієнтований на молодь й пропонуватиме абсолютно новий дизайн. Перша модель ID.UX має дебютувати вже в цьому році.