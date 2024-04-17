Щоб виграти конкуренцію у китайських автовиробників, Volkswagen налагоджує виробництво нової автомобільної архітектури для електромобілів, яку було розроблено спільно з із китайською XPeng.

Компанія Volkswagen вважає, що значно скоротить витрати через виробництво нової платформи. Повідомляється, що архітектура E/E з XPeng буде використовуватися в електромобілях марки VW, починаючи з 2026 року.

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Як зазначає керівництво Volkswagen, платформа буде “мозком” повноцінного програмного забезпечення й підтримуватиме функції Advanced Driver Assistance System (ADAS) і безперервне оновлення по повітрю (OTA).

Угода, яку уклали XPeng та Volkswagen передбачає, що нова архітектура Е/Е буде інтегрована в актуальну платформу CMP, яку використовує Volkswagen для виробництва електромобілів для китайського ринку.

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«Завдяки нашій стратегії «У Китаї для Китаю» ми зміцнюємо інноваційну силу концерну Volkswagen», – пояснив Ральф Брандштеттер, бос VW в Китаї. Він також додав, що зниження витрат є вирішальним фактором для конкурентноспроможності на китайському ринку.

Компанія сподівається повернути втрачену частку ринку за допомогою цієї платформи. Торік VW інвестував в XPeng 700 мільйонів доларів й придбав 5% від її акцій. Водночас продажі Volkswagen зросли на 91% у першому кварталі 2024 року, проте компанія сподівається значно збільшити цей показник.