Чтобы выиграть конкуренцию у китайских автопроизводителей, Volkswagen налаживает производство новой автомобильной архитектуры для электромобилей, которая была разработана совместно с китайской XPeng.

Компания Volkswagen считает, что значительно сократит расходы из-за производства новой платформы. Сообщается, что архитектура E/E с XPeng будет использоваться в электромобилях марки VW, начиная с 2026 года.

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Как отмечает руководство Volkswagen, платформа будет "мозгом" полноценного программного обеспечения и будет поддерживать функции Advanced Driver Assistance System (ADAS) и непрерывное обновление по воздуху (OTA).

Соглашение между XPeng и Volkswagen предусматривает, что новая архитектура Е/Е будет интегрирована в актуальную платформу CMP, которую использует Volkswagen для производства электромобилей для китайского рынка.

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"Благодаря нашей стратегии "В Китае для Китая" мы укрепляем инновационную силу концерна Volkswagen", – объяснил Ральф Брандштеттер, босс VW в Китае. Он также добавил, что снижение затрат является решающим фактором для конкурентоспособности на китайском рынке.

Компания надеется вернуть утраченную долю рынка с помощью этой платформы. В прошлом году VW инвестировал в XPeng 700 миллионов долларов и приобрел 5% от ее акций. В то же время продажи Volkswagen выросли на 91% в первом квартале 2024 года, однако компания надеется значительно увеличить этот показатель.