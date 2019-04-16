Предсерийная версия модели дебютировала в Нью-Йорке, а совсем скоро выйдет на рынок Бразилии.

Немецкий автогигант представил на международном автошоу в Нью-Йорке новый пикап в статусе концепта, хотя по сути он с минимальными изменениями скоро появится в продаже.

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Новый пикап не планируют поставлять в США, по крайней мере пока-что – немецкий производитель изучает спрос местного рынка, а тем временем готовится к массированной атаке на рынок Бразилии и других стран Южной Америки со своим практичным пикапом начального уровня.

Volkswagen Tarok получил 1,4-литровый TSI и полноприводную трансмиссию 4Motion. Пару 150-сильному бензиновому TSI составит двухлитровый дизель.

Фото: Volkswagen Tarok / Volkswagen

При длине в 4,91 метра Tarok, что ставит его на ступень выше Touareg (4,87 м) и чуть ниже Amarok (5,25 м).

Фото: новый пикап Volkswagen с кузовом для длинномеров / Volkswagen

Главная особенность модели – расширенная трансформация платформы и салона. За счет сборки стенки пассажирской кабины грузовая платформа может быть продолжена в салон. Первоначальная длина платформы составляет 1206 мм, при складывании второго ряда кресел вместе с перегородкой, длина увеличивается до 1861 мм. А с откинутым задним бортом поверхность позволяет положить без свисания груз длиной в 2775 мм.

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