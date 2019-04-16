Передсерійна версія моделі дебютувала у Нью-Йорку, а зовсім скоро вийде на ринок Бразилії.

Німецький автогігант представив на міжнародному автошоу у Нью-Йорку новий пікап у статусі концепту, хоча по суті він з мінімальними змінами скоро з’явиться у продажу.

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Новий пікап не планують поставляти до США, принаймні поки що – німецький виробник вивчає попит місцевого ринку, а тим часом готується до масованої атаки на ринок Бразилії та інших країн Південної Америки зі своїм практичним пікапом початкового рівня.

Volkswagen Tarok отримав 1,4-літровий TSI і повнопривідну трансмісію 4Motion. Пару 150-сильному бензиновому TSI складе дволітровий дизель.

Фото: Volkswagen Tarok / Volkswagen

При довжині у 4,91 метри Tarok, що ставить його на щабель вище за Touareg (4,87 м) і трохи нижче за Amarok (5,25 м).

Фото: новий пікап Volkswagen з кузовом для довгомірів / Volkswagen

Головна особливість моделі – розширена трансформація платформи і салону. За рахунок складання стінки пасажирської кабіни вантажна платформа може бути продовжена в салон. Первісна довжина платформи становить 1206 мм, при складанні другого ряду крісел разом з перегородкою, довжина збільшується до 1861 мм. А з відкинутим заднім бортом поверхня дозволяє покласти без звисання вантаж довжиною у 2775 мм.

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