В среду, 10 июля, на заводе в мексиканском Пуэбло завершилась сборка хэтчбека Volkswagen Beetle, который на местном рынке называли Vocho. Последний из произведенных экземпляров станет частью экспозиции музея.

С момента появления модели на рынке в конце 30-х годов прошлого века она была произведена в количестве 21,5 миллиона экземпляров. “Народный” автомобиль собирали на нескольких предприятиях, в том числе в Германии и Мексике, причем завод Пуэбло с 1967 года обеспечивал хэтчбеком Beetle всю Латинскую Америку.

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Volkswagen Beetle был создан Фердинандом Порше по поручению Адольфа Гитлера. Beetle был призван стать бюджетным “народным” автомобилем по аналогии с Ford T в США. Задача Порше заключалась в том, чтобы машина вмещала до пяти человек и развивала скорость до 100 километров в час. В течение десятилетий “Жук” имел заднемоторную компоновку, пока в 1998 году не появился New Beetle, построенный на архитектуре модели Volkswagen Golf.

С конца 90-х годов двигатель на хэтчбеке располагался спереди. В 2012 году на рынок вышла модель нового поколения на платформе Jetta, а осенью 2018 концерн принял решение о прекращении производства. Перед своим уходом Beetle получил две “прощальные” версии в США – Final Edition SE и Final Edition SEL стоимостью от 23 тысяч долларов.

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