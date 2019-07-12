У середу, 10 липня, на заводі в мексиканському Пуебла завершилася збірка хетчбека Volkswagen Beetle, який на місцевому ринку називали Vocho. Останній з вироблених екземплярів стане частиною експозиції музею.

З моменту появи моделі на ринку в кінці 30-х років минулого століття вона була вироблена в кількості 21,5 мільйона примірників. “Народний” автомобіль збирали на декількох підприємствах, в тому числі в Німеччині та Мексиці, причому завод Пуебла з 1967 року забезпечував хетчбеком Beetle всю Латинську Америку.

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Volkswagen Beetle був створений Фердинандом Порше за дорученням Адольфа Гітлера. Beetle був покликаний стати бюджетним “народним” автомобілем за аналогією з Ford T в США. Завдання Порше полягала в тому, щоб машина вміщала до п'яти чоловік і розвивала швидкість до 100 кілометрів на годину. Протягом десятиліть “Жук” мав задньомоторнє компонування, поки в 1998 року не з'явився New Beetle, побудований на архітектурі моделі Volkswagen Golf.

З кінця 90-х років двигун на хетчбеках розташовувався спереду. У 2012 році на ринок вийшла модель нового покоління на платформі Jetta, а восени 2018 концерн прийняв рішення про припинення виробництва. Перед своїм відходом Beetle отримав дві “прощальні” версії в США - Final Edition SE і Final Edition SEL вартістю від 23 тисяч доларів.

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