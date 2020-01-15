По предварительной информации новинка будет носить название Arteon Shooting Brake.

Пересечения автомобильных сегментов сегодня не редкость, однако Volkswagen все же нашел, чем удивить и заинтересовать покупателей в Поднебесной.

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Роскошный спортивный автомобиль, известный у нас, как Arteon, представляет собой четырехдверный купеобразный лифтбек, но этой мешанины оказалось мало и теперь для модели подготовили новую версию – универсально-внедорожную.

В КНР Volkswagen Arteon известен под старым для нас названием CC (Еще раньше-Passat CC). Автомобиль доступен в едином кузове, с одним мотором 2.0 TSI (186 и 220 К. С., В зависимости от исполнения) и одной трансмиссией, однако вскоре у него появится новая модификация.

Официальная презентация купеобразного универсала (шутинг-брейк, если угодно) Volkswagen Arteon ожидается в первой половине этого года, однако с завода FAW-Volkswagen в Чанчуне уже поступили шпионские снимки. Судя по фото, универсал претендует на повышенную проходимость, о чем свидетельствует пластиковый некрашеный обвес кузова.

Фото: шпионские снимки Volkswagen CC/Arteon / Autoevolution

Китайские СМИ пророчат новинке общие компоненты с чешским сородичем Superb Scout, говорят о полноприводной трансмиссии 4Motion, клиренсе в 165 мм и мощном моторе. В Superb Scout, например, тот же 2.0 TSI производит 280 к.с.

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