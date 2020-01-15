За попередньою інформацією новинка носитиме назву Arteon Shooting Brake.

Перетини автомобільних сегментів сьогодні не рідкість, однак Volkswagen все ж знайшов чим здивувати та зацікавити покупців у Піднебесній.

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Розкішний спортивний автомобіль, відомий у нас, як Arteon, являє собою чотиридверний купеподібний ліфтбек, та цієї мішанини виявилось замало і тепер для моделі підготували нову версію – універсально-позашляхову.

В КНР Volkswagen Arteon відомий під старою для нас назвою CC (ще раніше – Passat CC). Автомобіль доступний в єдиному кузові, з одним мотором 2.0 TSI (186 та 220 к.с., залежно від виконання) та однією трансмісією, однак незабаром у нього з’явиться нова модифікація.

Офіційна презентація купеподібного універсала (шутінг-брейк, якщо завгодно) Volkswagen Arteon очікується в першій половині цього року, однак із заводу FAW-Volkswagen в Чанчуні вже надійшли шпигунські знімки. Судячи з фото, універсал претендує на підвищену прохідність, про що свідчить пластиковий нефарбований обвіс кузову.

Фото: шпигунські знімки Volkswagen CC/Arteon / Autoevolution

Китайські ЗМІ пророкують новинці спільні компоненти з чеським сородичем Superb Scout, говорять про повнопривідну трансмісію 4Motion, кліренс у 165 мм та потужніший мотор. У Superb Scout, наприклад, той самий 2.0 TSI продукує 280 к.с.

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