Volkswagen презентует три новые модели на Шанхайском автосалоне

Volkswagen отмечает, что в рамках стратегии компании “В Китае для Китая” состоится запуск трех новых электромобилей. Презентация их концепций состоится на автосалоне в Шанхае с 23 по 2 мая.

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Сообщается, что бренд представит новый седан, созданный совместным предприятием FAW-Volkswagen, кроссовер EREV B-сегмента от SAIC-Volkswagen и электрокроссовер разработки Volkswagen Anhui. Автопроизводителя говорит, что время разработки всех этих авто было уменьшено на 30%.

Немецкий автопроизводитель планирует представить более 20 электрифицированных моделей на китайском рынке до 2027 года. “Наша стратегия “В Китае, для Китая” поставила нас на правильный путь. Наша цель – оставаться ведущим международным автопроизводителем в Китае, даже в эпоху интеллектуальных автомобилей”, – сказал Томас Шефер, генеральный директор бренда Volkswagen.

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“У нас есть все необходимое для достижения успеха: короткие сроки разработки, сильные партнеры, сложные местные разработки, производство и инфраструктура, а также правильные продукты и инновации для наших китайских клиентов. Это именно то, что мы докажем с нашими почти серийными концепт-карами в Шанхае”, – добавил он.