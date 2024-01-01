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Volkswagen презентует три новые модели на Шанхайском автосалоне

Немецкий автопроизводитель презентует сразу три новые электрические концепции. Ожидается, что их серийные версии поступят на китайский рынок уже со следующего года. Данные модели должны улучшить положение Volkswagen в Китае.
Volkswagen готовит три новых электромобиля для рынка Китая - Auto24

ФОТО: Volkswagen|

Тизер новых электромобилей Volkswagen

Даниил Северенчук
logo9 апреля, 19:00
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Volkswagen отмечает, что в рамках стратегии компании “В Китае для Китая” состоится запуск трех новых электромобилей. Презентация их концепций состоится на автосалоне в Шанхае с 23 по 2 мая.

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Сообщается, что бренд представит новый седан, созданный совместным предприятием FAW-Volkswagen, кроссовер EREV B-сегмента от SAIC-Volkswagen и электрокроссовер разработки Volkswagen Anhui. Автопроизводителя говорит, что время разработки всех этих авто было уменьшено на 30%.

Немецкий автопроизводитель планирует представить более 20 электрифицированных моделей на китайском рынке до 2027 года. “Наша стратегия “В Китае, для Китая” поставила нас на правильный путь. Наша цель – оставаться ведущим международным автопроизводителем в Китае, даже в эпоху интеллектуальных автомобилей”, – сказал Томас Шефер, генеральный директор бренда Volkswagen.

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“У нас есть все необходимое для достижения успеха: короткие сроки разработки, сильные партнеры, сложные местные разработки, производство и инфраструктура, а также правильные продукты и инновации для наших китайских клиентов. Это именно то, что мы докажем с нашими почти серийными концепт-карами в Шанхае”, – добавил он.

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