Volkswagen презентує три нові моделі на Шанхайському автосалоні

Volkswagen зазначає, що в рамках стратегії компанії “В Китаї для Китаю” відбудеться запуск трьох нових електромобілів. Презентація їх концепцій відбудеться на автосалоні в Шанхаї з 23 по 2 травня.

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Повідомляється, що бренд представить новий седан, створений спільним підприємством FAW-Volkswagen, кросовер EREV B-сегменту від SAIC-Volkswagen та електрокросовер розробки Volkswagen Anhui. Автовиробника каже, що час розробки усіх цих авто було зменшено на 30%.

Німецький автовиробник планує представити понад 20 електрифікованих моделей на китайському ринку до 2027 року. “Наша стратегія “В Китаї, для Китаю” поставила нас на правильний шлях. Наша мета – залишатися провідним міжнародним автовиробником у Китаї, навіть в епоху інтелектуальних автомобілів”, – сказав Томас Шефер, генеральний директор бренду Volkswagen.

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“У нас є все необхідне для досягнення успіху: короткі терміни розробки, сильні партнери, складні місцеві розробки, виробництво та інфраструктура, а також правильні продукти та інновації для наших китайських клієнтів. Це саме те, що ми доведемо з нашими майже серійними концепт-карами в Шанхаї”, – додав він.