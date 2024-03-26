Решение Volkswagen Group отделить линейку R от основного бренда началось в 2020 году, когда она стала отдельным бизнес-подразделением. Теперь Volkswagen хочет, чтобы линейка R превратилась в бренд, подобно тому, как произошло с Cupra у Seat.

Маркировка R на автомобилях Volkswagen появилась в 2002 году с модели Golf R32. Позже появились Passat R, Scirocco R и Polo R WRC. В последние годы отметку "R" получили горячие версии лифтбека/универсала Arteon, а также внедорожники T-Roc, Tiguan и Touareg. В 2024 году VAG хочет, чтобы R превратился в независимый бренд.

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Сейчас планируется создание специального отдела Volkswagen R в тематическом парке Autostadt в Вольфсбурге, расположенного неподалеку от завода компании. Это место для посетителей, которое ежегодно посещает более двух миллионов человек.

Парк имеет отдельные павильоны, посвященные всем брендам Volkswagen group и ожидается, что этим летом появится новый павильон R, где будут представлены будущие концепты и серийные модели. Как заявляет Volkswagen, в будущем модели R будут исключительно электромобилями.

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Линейка R работает прекрасно, и сейчас является наиболее популярной чем когда-либо, поскольку в 2023 году было выпущено более 35 000 автомобилей, что является рекордом для бренда. С 2002 года было продано более 300 000 автомобилей со значком R.