Ідея Volkswagen Group відокремити лінійку R від основного бренду з'явилась у 2020 році, коли вона стала окремим бізнес-підрозділом. Тепер Volkswagen хоче, щоб лінійка R перетворилася на бренд, подібно до того, як це сталося з Cupra у Seat.

Маркування R на автомобілях Volkswagen з’явилося в 2002 році з моделі Golf R32. Пізніше з’явилися Passat R, Scirocco R та Polo R WRC. Останніми роками відмітку «R» отримали гарячі версії ліфтбека/універсала Arteon, а також позашляховики T-Roc, Tiguan і Touareg. У 2024 році VAG хоче, щоб R перетворився на незалежний бренд.

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Наразі планується створення спеціального відділу Volkswagen R у тематичному парку Autostadt у Вольфсбурзі, розташованого неподалік від заводу компанії. Це місце для відвідувачів, яке щорічно відвідує понад два мільйони людей.

Парк має окремі павільйони, присвячені усім брендам Volkswagen group. Очікується, що цього літа з’явиться новий павільйон R, де будуть представлені майбутні концепти та серійні моделі. Як заявляє Volkswagen, в майбутньому моделі R будуть виключно електромобілями.

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Лінійка R працює чудово, і наразі є найбільш популярною ніж будь-коли, оскільки у 2023 році було випущено понад 35 000 автомобілів, що є рекордом для бренду. З 2002 року було продано понад 300 000 автомобілів зі значком R.