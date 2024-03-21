Тепер Volkswagen Passat нового покоління можна замовити як у версіях з м’яким гібридом, так й у декількох нових з дизельним двигуном, або PHEV.

Компанія Volkswagen значно розширила вибір силових агрегатів та типів приводу для покупців. Тепер новий Passat доступний у варіації плагіна, з гібридними установками на 204 к.с. та 272 к.с. Обидва варіанти авто можуть подолати до 120 км виключно на електриці.

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Passat eHybrid оснащено акумулятором ємністю 19,7 кВт-год, що має підтримку швидкої зарядки до 50 кВт. Вартість плагіна у базовій версії на ринку Німеччини починається від 50 320 євро. Менш потужну модель можна придбати у комплектаціях Base, Business і Elegance, а eHybrid 272 доступний лише у версіях Elegance та R-Line за ціною від 62 330 євро.

В лінійці двигунів Passat з’явився новий базовий дизельний двигун TDI потужністю 122 к.с. та 320 Нм. Цей двигун доступний лише в комплектаціях Passat і Business, вартість яких починається від 41 745 євро.

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Також доступний більш потужний дизельний агрегат на 193 к.с. в парі з повним приводом 4Motion. Volkswagen повідомив, що ця версія Passat має найкращий показник буксирування – 2200 кг. Вартість такого авто починається з 57 335 євро.

Представлені раніше м’який гібрид eTSI, обладнаний 48-вольтним ремінним стартерним генератором та дизельний TDI потужністю 150 к.с. також доступні в німецьких шоу-румах. Версію eTSi можна замовити за ціною від 39 995 євро, тоді як дизельний агрегат доступний за 48 495 євро.

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Представлений понад пів року тому Passat нового покоління пропонується лише в кузові універсал та більше недоступний як седан. Він створений на платформі VW Group MQB Evo й поділяє її з останньою Skoda Superb, яка поставляється у кузові ліфтбек та універсал.