Теперь Volkswagen Passat нового поколения можно заказать как в версиях с мягким гибридом, так и в нескольких новых с дизельным двигателем, или PHEV.

Компания Volkswagen значительно расширила выбор силовых агрегатов и типов привода для покупателей. Теперь новый Passat доступен в вариации плагина, с гибридными установками на 204 л.с. и 272 л.с. Оба варианта авто могут преодолеть до 120 км на электротяге.

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Passat eHybrid оснащен аккумулятором емкостью 19,7 кВт-ч, имеющим поддержку быстрой зарядки до 50 кВт. Стоимость плагина в базовой версии в шоу-румах Германии начинается от 50 320 евро. Менее мощную модель можно приобрести в комплектациях Base, Business и Elegance, а eHybrid 272 доступен только в версиях Elegance и R-Line по цене от 62 330 евро.

В линейке двигателей Passat появился новый базовый дизельный двигатель TDI мощностью 122 л.с. и 320 Нм. Этот двигатель доступен только в комплектациях Passat и Business, стоимость которых начинается от 41 745.

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Также доступен более мощный дизельный агрегат на 193 л.с. в паре с полным приводом 4Motion. Volkswagen сообщил, что эта версия Passat имеет лучший показатель буксировки – 2200 кг. Стоимость такого авто начинается с 57 335 евро.

Представленные ранее мягкий гибрид eTSI, оборудован 48-вольтным ременным стартерным генератором и дизельный TDI мощностью 150 л.с. также доступны для оснащения. Версия eTSi можно заказать по цене от 39 995 евро, тогда как дизельный агрегат доступен за 48 495 евро.

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Представленный более полугода назад Passat нового поколения предлагается только в кузове универсал и больше недоступен как седан. Он создан на платформе VW Group MQB Evo и разделяет ее с последней Skoda Superb, которая поставляется в кузове лифтбек и универсал.