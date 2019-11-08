Название Viloran получило объяснение: оно образовано от слов Villa, Velour и Grand (от последнего остался только "ran"). Именно "велюровая вилла" первая в КНР нацепила новый логотип Фольксвагена.

Китайские СМИ сообщают, что новый минивэн бизнес-класса Volkswagen Viloran дебютирует на автошоу в Гуанчжоу, которое откроется для публики 22 ноября. Производитель (совместное предприятие SAIC Volkswagen) пока придерживает информацию, но опубликовал дизайн-скетчи. Длина машины якобы превышает 5300 мм, чтобы та могла дать бой Мерседесу V-класса в версии V 260 L (5370 мм) и Бьюик GL8 (5203).

Читайте также: В Киеве массово снимают зеленые стрелки через велосипедистов

Задние двери сдвигаются по направляющим, почти незаметно вписанным в “складки” на боках. Авторы скетчей по-разному изобразили дверные ручки, и прав, похоже, тот, кто нарисовал обычные.

Двухлитровая турбочетверка EA888 (220 л.с., 350 Нм) от Терамонта вместе с семиступенчатым "роботом" при двух сцеплениях видится китайцам единственно возможным агрегатом для Вилорана. Их заранее огорчает, что новобранец уступает по мощности Бьюик GL8 ES (260 л.с., 350 Нм)... Старт продаж ожидается в первых числах июня 2020 года. Цена, пожалуй, превысит 300 000 юаней (43 тыс долларов), ведь GL8 “начинается” с 289 900. Вскоре должны появиться изображения пяти-, шести- или семиместного салона.

Читайте также: Три круга ада: что нужно сделать автовладельцу, если его авто эвакуировали