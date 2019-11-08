Назва Viloran отримала пояснення: вона утворено від слів Villa, Velour і Grand (від останнього залишився тільки «ran»). Саме «велюрова вілла» перша в КНР начепила новий логотип Фольксвагена.

Китайські ЗМІ повідомляють, що новий мінівен бізнес-класу Volkswagen Viloran дебютує на автошоу в Гуанчжоу, яке відкриється для публіки 22 листопада. Виробник (це спільне підприємство SAIC Volkswagen) поки притримує інформацію, але оприлюднив дизайн-скетчі. Довжина машини нібито перевищує 5300 мм, щоб та могла дати бій Мерседесу V-класу у версії V 260 L (5370 мм) і Бьюїк GL8 (5203).

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Задні двері зсуваються по напрямних, майже непомітно вписаним в “складки” на боках. Автори скетчів по-різному зобразили дверні ручки, і прав, схоже, той, хто намалював звичайні.

Дволітрова турбочетвёрка EA888 (220 к.с., 350 Н • м) від Терамонта разом з семиступінчастим "роботом" при двох сцеплениях бачиться китайцям єдино можливим агрегатом для Вілорана. Їх заздалегідь засмучує, що новобранець поступається за потужністю Бьюїк GL8 ES (260 к.с., 350 Н • м) ... Старт продажів очікується в перших числах червня 2020 року. Ціна, мабуть, перевищить 300 000 юанів (43 тис доларів), адже GL8 “починається” з 289 900. Незабаром повинні з'явитися зображення п'яти-, шести- або семимісного салону.

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