Автосалон Volkswagen в Мехико украшал винтажный плакат, изображавший модель Beetle и солдат вермахта во главе с главнокомандующим.

Компания Volkswagen официально заявила о разрыве связей со своим дистрибьютором в Мехико, после того, как в Twitter были опубликованы фотографии дилерского центра, стену которого украшал плакат с нацистской символикой.

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В своем заявлении подразделение Volkswagen в Мексике осудило изображение из торгового зала в южном районе Мехико Койоакан и подчеркнуло свою приверженность поддержке человеческого достоинства.

"Мы решительно не одобряем демонстрацию этих изображений на своих объектах, они демонстрировали режим, который подчеркивал ненависть и дискриминацию в тот момент истории, который, к счастью, остался позади", – говорится в сообщении Volkswagen.

Vergüenza que en la agencia @Volkswagen_MX de Coyoacán estén colgadas estas fotos.

Colgar una swastika es una apología al peor crimen de la humanidad

Quien es antisemita es homofóbico es racista.

Fotos de @FerEstrellas

Favor de RT para q @Volkswagen_MX de una posición oficial pic.twitter.com/GFVbOEsV2X — Adina Chelminsky (@AdinaChel) September 5, 2020

Что касается самого плаката, то он изображает оригинальный Volkswagen Käfer (Beetle, "Жук") на фоне парада с Гитлером за трибуной. Известно, что этот популярный во всем мире автомобиль появился, благодаря приказу Адольфа Гитлера создать "народный автомобиль" – простой, надежный и дешевый.

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