Автосалон Volkswagen в Мехико украшал винтажный плакат, изображавший модель Beetle и солдат вермахта во главе с главнокомандующим.
Компания Volkswagen официально заявила о разрыве связей со своим дистрибьютором в Мехико, после того, как в Twitter были опубликованы фотографии дилерского центра, стену которого украшал плакат с нацистской символикой.
Также интересно: McLaren выставила на продажу свою штаб-квартиру за 200 миллионов фунтов
В своем заявлении подразделение Volkswagen в Мексике осудило изображение из торгового зала в южном районе Мехико Койоакан и подчеркнуло свою приверженность поддержке человеческого достоинства.
"Мы решительно не одобряем демонстрацию этих изображений на своих объектах, они демонстрировали режим, который подчеркивал ненависть и дискриминацию в тот момент истории, который, к счастью, остался позади", – говорится в сообщении Volkswagen.
Что касается самого плаката, то он изображает оригинальный Volkswagen Käfer (Beetle, "Жук") на фоне парада с Гитлером за трибуной. Известно, что этот популярный во всем мире автомобиль появился, благодаря приказу Адольфа Гитлера создать "народный автомобиль" – простой, надежный и дешевый.
Смотрите также: Илон Маск покатался на двух электрокарах Volkswagen в Германии: видео