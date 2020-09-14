Трудные финансовые времена наступили для британского автопроизводителя, из-за пандемии COVID-19.

Агентство недвижимости Colliers разместило предложение по приобретению штаб-квартиры McLaren в английском Уокинге за 200 миллионов фунтов стерлингов. Риэлторы надеются закрыть сделку до конца текущего года.

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Штаб-квартира в Уокинге была возведена в 2004 году и состоит из трех зданий: технического центра, производственного помещения и центра планирования. По условиям продажи, McLaren потеряет право собственности на все эти объекты, однако переезжать не собирается. Зато всю недвижимость "Макларен" планирует арендовать у нового владельца.

В мае этого года McLaren сократил 1200 рабочих – более четверти всего персонала. Также компания была вынуждена взять кредит в размере 150 миллионов фунтов стерлингов у Национального банка Бахрейна.

Причину своих финансовых проблем британцы видят в пандемии COVID-19. Из-за эпидемии коронавируса по всему миру были отменены соревнования по автоспорту – важная составляющая бизнеса McLaren, а также прекращено производство новых машин. Кроме того, продажи автомобилей на крупнейших мировых рынках значительно сократились.

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