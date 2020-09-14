Важкі фінансові часи настали для британського автовиробника, через пандемію COVID-19.

Агентство нерухомості Colliers розмістило пропозицію з придбання штаб-квартири McLaren в англійському Уокінгу за 200 мільйонів фунтів стерлінгів. Ріелтори сподіваються закрити угоду до кінця поточного року.

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Штаб-квартира в Уокінгу була зведена у 2004 році і складається з трьох будівель: технічного центру, виробничого приміщення і центру планування. За умовами продажу, McLaren втратить право власності на всі ці об'єкти, однак переїжджати не збирається. Натомість, усю нерухомість “Макларен” планує орендувати у нового власника.

У травні цього року McLaren скоротив 1200 робітників – більше чверті усього персоналу. Також компанія була змушена взяти кредит у розмірі 150 мільйонів фунтів стерлінгів у Національного банку Бахрейну.

Причину своїх фінансових проблем британці бачать в пандемії COVID-19. Через епідемію коронавіруса по всьому світу були скасовані змагання з автоспорту – важлива складова бізнесу McLaren, а також припинено виробництво нових машин. Крім того, продажі автомобілів на найбільших світових ринках значно скоротились.

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