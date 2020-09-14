Автосалон Volkswagen у Мехіко прикрашав вінтажний плакат, що зображував модель Beetle та солдатів вермахту на чолі з головнокомандувачем.

Компанія Volkswagen офіційно заявила про розрив зв'язків зі своїм дистриб'ютором у Мехіко, після того, як у Twitter були опубліковані фотографії дилерського центру, стіну якого прикрашав плакат з нацистською символікою.

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У своїй заяві підрозділ Volkswagen у Мексиці засудив зображення із торгового залу в південному районі Мехіко Койоакан та наголосив на своїй відданості підтримці людської гідності.

“Ми рішуче не схвалюємо демонстрування цих зображень на своїх об'єктах, вони демонстрували режим, який підкреслював ненависть і дискримінацію в той момент історії, який, на щастя, залишився позаду”, – сказано у повідомленні Volkswagen.

Vergüenza que en la agencia @Volkswagen_MX de Coyoacán estén colgadas estas fotos.

Colgar una swastika es una apología al peor crimen de la humanidad

Quien es antisemita es homofóbico es racista.

Fotos de @FerEstrellas

Favor de RT para q @Volkswagen_MX de una posición oficial pic.twitter.com/GFVbOEsV2X — Adina Chelminsky (@AdinaChel) September 5, 2020

Щодо самого плакату, то він зображує оригінальний Volkswagen Käfer (Beetle, “Жук”) на тлі параду з Гітлером за трибуною. Відомо, що цей популярний в усьому світі автомобіль з’явився, завдяки наказу Адольфа Гітлера створити “народний автомобіль” – простий, надійний і дешевий.

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