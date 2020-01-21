Автомобиль готовит к выпуску бразильское подразделение немецкой марки.

Пятиметровый пикап Volkswagen получил название Tarok. Изображение машины с патентного ведомства Бразилии демонстрируют почти одинаковый вид с концептом 2018 года.

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По предварительной информации, Volkswagen Tarok разделит платформу MQB с кроссовером Tiguan Allspace. Габариты новинки должны быть близкими к тем, что были у концепта Tarok – 4910 мм в длину, 1830 в ширину и 1670 в высоту, при колесной базе 2990 мм. Длина грузовой платформы – до 1206 мм, ширина – 1090 мм, глубина – 600 мм. Грузоподъемность Tarok достигает одной тонны.

На концепте пикапа Volkswagen продемонстрировал особое строение кабины, которая позволяет составлять заднюю стенку, увеличивая грузовое пространство багажника. В такой конфигурации длина платформы увеличивается до 1861 мм.

Фото: изображение из патента Volkswagen / INPI

Концепт Tarok был представлен со 150-сильным 1,4-литровым турбомотором, 6-позиционным “автоматом” и полноприводной трансмиссией. Что из этого дойдет до конвейера – пока не ясно, однако не исключено, что пикап получит 2-литровый турбодизель, а простые версии будут оснащаться переднеприводной трансмиссией.

Фото: концепт Volkswagen Tarok / Volkswagen

Ожидается, что дебют пикапа состоится осенью на автосалоне в Сан-Паулу, а на рынок новинка выйдет в начале 2021 года. Выпускать Tarok будут, скорее всего, в Бразилии или Аргентине.

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