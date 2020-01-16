Фейслифтинговый кроссовер поймали во время рекламных съемок.

Если для нового “Тигуана” уже снимают рекламу, значит его официальный дебют уже не за горами. Возможно, премьера состоится весной в Женеве.

Смотрите также: Fisker Ocean – альтернатива кроссоверам "Теслы" оценена дешевле 40 тысяч долларов

Рассмотреть новинку на единственном шпионском снимке не получится, однако кое-что все же можно заметить. В первую очередь это касается измененной оптики модели, напоминает фары нового поколения Golf. Что касается хороших больших дисков черного цвета и больших воздуховодов на переднем бампере, то это, скорее всего, будет прерогативой высших версий модели, как R-Line.

Изображений задней части кроссовера нет, но можно предположить, что обновление модели проведут по традиционному рецепту, изменив, вместе с главной, заднюю оптику и бампер. Кроме того, название модели, как и у последнего Golf, может сместиться в центр дверки багажника.

Volkswagen анонсировал появление обновленного Tiguan в этом году, не уточняя, когда именно покажет свежий кроссовер. Если производитель представит новинку в Женеве, вместе с ним подиум может украсить и "горячий" Tiguan R, которому прочат 300-сильный турбомотор 2.0 TSI.

Также интересно: Volkswagen превратил купеобразный седан на кросс-универсал специально для Китая​​​​​​​