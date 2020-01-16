Фейсліфтинговий кросовер упіймали під час рекламних зйомок.

Якщо для нового “Тігуана” вже знімають рекламу, значить його офіційний дебют вже не за горами. Можливо, прем’єра відбудеться навесні в Женеві.

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Роздивитись новинку на єдиному шпигунському знімку не вийде, однак дещо все ж можна помітити. В першу чергу це стосується зміненої оптики моделі, що нагадує фари нового покоління Golf. Що до гарних великих дисків чорного кольору та великим повітроводам у передньому бампері, то це, швидше за все, буде прерогативою вищих версій моделі, як R-Line.

Зображень задньої частини кросовера немає, але можна припустити, що оновлення моделі проведуть за традиційним рецептом, змінивши, разом з головною, задню оптику та бампер. Крім того, назва моделі, як і в останнього Golf, може зміститись в центр дверки багажника.

Volkswagen анонсував появу оновленого Tiguan цього року, не уточнюючи, коли саме покаже свіжий кросовер. Якщо виробник презентує новинку в Женеві, разом з ним подіум може прикрасити і “гарячий” Tiguan R, котрому пророкують 300-сильний турбомотор 2.0 TSI.

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