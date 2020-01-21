Автомобіль готує до випуску бразильський підрозділ німецької марки.

П’ятиметровий пікап Volkswagen отримав назву Tarok. Зображення машини з патентного відомства Бразилії демонструють майже ідентичний вигляд з концептом 2018 року.

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За попередньою інформацією, Volkswagen Tarok розділить платформу MQB з кросовером Tiguan Allspace. Габарити новинки повинні бути близькими до тих, що були в концепта Tarok – 4910 мм у довжину, 1830 у ширину та 1670 у висоту, при колісній базі 2990 мм. Довжина вантажної платформи – до 1206 мм, ширина – 1090 мм, глибина – 600 мм. Вантажопідйомність Tarok сягає однієї тонни.

На концепті пікапа Volkswagen продемонстрував особливу будову кабіни, котра дозволяє складати задню стінку, збільшуючи вантажний простір багажника. У такій конфігурації довжина платформи збільшується до 1861 мм.

Фото: зображення з патенту Volkswagen / INPI

Концепт Tarok був представлений зі 150-сильним 1,4-літровим турбомотором, 6-позиційним “автоматом” та повнопривідною трансмісією. Що з цього дійде до конвеєра – поки не ясно, однак не виключено, що пікап отримає 2-літровий турбодизель, а простіші версії оснащуватимуться передньопривідною трансмісією.

Фото: концепт Volkswagen Tarok / Volkswagen

Очікується, що дебют пікапа відбудеться восени на автосалоні в Сан-Паулу, а на ринок новинка вийде на початку 2021 року. Випускати Tarok будуть, швидше за все, в Бразилії або Аргентині.

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