Электрические Volkswagen Transporter и Caravelle получат полный привод и увеличенный запас хода

VW Commercial Vehicles объявил о техническом видоизменении e-Transporter и e-Caravelle, которые появятся с системой 4Motion (полный привод) в начале 2026 года.

Однако, отмечает eurotransport.de, конкретные календарные даты не указаны. Это может быть январь или февраль, а то и весь первый квартал. Подождем.

Читайте также Volkswagen Transporter стал электрическим пикапом: фото

Ехать будет все дальше и дальше

Обе модели получат обновленную батарею. Этот накопитель электроэнергии будет иметь больший запас хода и более быстрое время зарядки.

Полезная емкость кумулятора выросла с 64 до 70 кВт⋅ч. Разработчики обещают на таком запасе силового потенциала 374 километров пробега.

Простои на зарядке минимизируются

К увеличенному запасу хода стоит приплюсовать сокращенное время зарядки. На зарядной станции постоянного тока мощностью 125 кВт тяговый аккумулятор теперь можно зарядить от 10 до 80 процентов примерно за 30 минут. Это экономит почти десять минут по сравнению с предыдущей версией.

Читайте также Volkswagen готовится внедрить полный автопилот в коммерческих моделях

Долгожданная версия 4х4 на подходе

Разработчики пообещали лучшие ходовые возможности благодаря системе полного привода 4Motion. Это улучшит сцепление с дорогой, что особое значение приобретает в эти зимние дни из-за гололеда.

Снежные сугробы также можно будет лучше преодолевать благодаря приводу на передние и задние колесные пары.

Система предлагается в трех вариантах производительности:

100 кВт (136 л.с.)

160 кВт (218 л.с.)

210 кВт (286 л.с.)

В новой версии к привычному заднему двигателю добавлен электродвигатель на передней оси. Поскольку электроприводные блоки не соединены механически, крутящий момент доступен мгновенно.