Новый Volkswagen Polo Robust - это хэтчбек с поднятым клиренсом и фаркопом, разработанный для рынка Бразилии. Как отмечает автопроизводитель, модель больше подготовлена для езды в сельской местности.

В 2025 году модель Polo будет праздновать свое 50-летие. За это время Volkswagen Polo имел разные версии: хэтчбек, седан, универсал и даже кроссовер - Polo Cross.

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Недавно, бразильское подразделение компании Volkswagen представило более выносливую версию актуального Polo с повышенной подвеской. Комплектация получила название Polo Robust и если бы она продавалась в Европе, конкурировала бы с Dacia Sandero Stepway.

VW Brazil утверждает, что новая производная в стиле кроссовера была "разработана и испытана с клиентами в сельскохозяйственном сегменте". Этот хэтчбек будет компактной альтернативой пикапам Saveiro и большему Amarok. Речь идет не о втором поколении Volkswagen Amarok, который создан на базе Ford Ranger, а о первом, ведь в Бразилии до сих пор продается исключительно эта генерация внедорожника.

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Кроме повышенного клиренса, Polo Robust также получил дешевые тканевые сиденья, которые являются более дешевыми и более износостойкими, резиновые коврики и фаркоп. Однако, отбуксировать тяжелые грузы не получится, ведь автомобиль оборудован 1,0 литровым двигателем, мощностью 84 лошадиные силы и 101 Нм крутящего момента, работающий в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.